Principal via de acesso entre os municípios de Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara, a BR-435, antiga RO-399, será recuperada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O contrato será assinado nos próximos dias, autorizando a empresa a iniciar os trabalhos de manutenção da rodovia federal.

O deputado Ezequiel Neiva recebeu a boa notícia sobre a recuperação da BR-435 durante audiência com o senador Confúcio Moura, em Brasília. O deputado explica que a BR-435 tem início no entroncamento com a BR-364 em Vilhena, passa pelos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras até Pimenteiras, beneficiando também o acesso às cidades de Cabixi e Corumbiara.

“A BR-435 é a principal via de escoamento da produção até a BR-364. As produções dos municípios de Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi, Cerejeiras e Colorado passaram pela 435. São dezenas de carretas transitando diariamente por essa rodovia, que necessita urgentemente de manutenção”, acrescentou Neiva.

O parlamentar destaca que a BR-435 é importante para o escoamento da produção, para a interligação dos municípios e para a economia do Estado, vez que é responsável pelo transporte de grande parte da produção de grãos em Rondônia. “O Cone Sul precisa de uma rodovia em boas condições para atender toda essa demanda. Estrada ruim prejudica a economia, gera acidentes e ceifa vidas. Não é isso que queremos”, afirmou.