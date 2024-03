Hoje pela manhã em Brasília, o Deputado Federal Coronel Chrisóstomo membro da Comissão de Minas e Energia, promoveu novas ideias de projetos para região norte, onde quer estabelecer programas de estímulo à produção de energia limpa, além de solicitar e delimitar novos percentuais mínimos e justos de retorno de royalties para o estado de Rondônia e outras regiões no Brasil.

Ao iniciar os trabalhos da Comissão de Minas e Energia, nesta quarta-feira (20), onde é membro titular o deputado federal Coronel Chrisóstomo, vice-líder do PL na Câmara por Rondônia, não deixou de cobrar e solicitar mudanças na política energética do país destacou que a atual forma de distribuição de ganhos está totalmente ultrapassada e causa muita oneração ao povo rondoniense, o que foi uma unanimidade sua fala entre os outros deputados, na Comissão da Câmara dos Deputados, trata-se de mudar e desenhar um novo e abrangente marco legal dos royties para o setor de minas e energia no país.

A cobrança do Coronel Chrisóstomo foi devida Porto Velho ser a capital que mais produz energia no Brasil e Rondônia é o segundo maior Estado, porém, fica apenas com 20% da produção.

De acordo com o parlamentar, a maior parte dos dividendos vai para Minas Gerais e São Paulo. Atualmente além de ser a segunda maior produtora de energia por Usinas Hidroelétricas – UHE´s perdendo apenas para Itaipu é também, a quem mais paga imposto no país. “Não é justo pagarmos, produzir mais e receber menos. Meu Estado de Rondônia merece que parte considerável deste recurso da energia fique no Estado, bem como o ICMS. Desde o ano passado toco nesta tecla e espero que neste ano, consigamos avançar com este projeto” afirmou o deputado.

Entre diversas outras medidas importantes, Coronel Chrisóstomo enfatizou que o proposto para a Comissão de Minas e Energia é criar e mudar as antigas ideias que hoje compõem o atual meio de distribuição de energia verde, além de determinar e diminuir mais a disparidade entre os Estados geradores.

Ao finalizar, Coronel Chrisóstomo afirmou que essas ações reforçam o compromisso da Câmara Federal com povo brasileiro com o Estado de Rondônia e também com a proteção ao meio ambiente, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de fortalecer a imagem do País como um líder global na geração de energia limpa e sustentabilidade.

>>>VÍDEO: