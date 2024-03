A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) protocolou uma indicação parlamentar ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER) solicitando a revitalização da estrada que liga a importante BR-364 ao distrito de Fortaleza do Abunã.

A iniciativa da Dra. Taissa visa atender às necessidades da comunidade que dependem desta via para suas atividades cotidianas. O distrito Fortaleza do Abunã, situado às margens do rio Abunã, tem sido afetado pela falta de manutenção adequada em sua rota principal de acesso à rodovia federal, o que impacta diretamente no desenvolvimento local e na qualidade de vida dos moradores.

A estrada em questão desempenha a conexão entre a região e os centros urbanos adjacentes, facilitando não apenas o transporte de pessoas, mas também o escoamento da produção agrícola e pecuária da área. Contudo, sua condição atual, marcada por buracos, erosões e falta de sinalização, representa não apenas um obstáculo à mobilidade, mas também um risco à segurança dos usuários.

A expectativa é que o Departamento de Estradas, Rodovias e Transportes (DER) atue prontamente na elaboração dos projetos necessários e na implementação das medidas de melhorias sugeridas, garantindo assim uma via segura e eficiente para os moradores do Distrito Fortaleza do Abunã e demais usuários que transitam pela região.