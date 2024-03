Wesller Nascimento, presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 21, com o intuito de rebater as declarações do vereador Dhonatan Pagani (Podemos) ditas na última sessão ordinária na Câmara Municipal.

Na ocasião, o parlamentar, que defendia a aprovação do polêmico projeto da Reforma Municipal da Previdência, disse que “sindicato e partido petista nunca resolveram problemas em lugar nenhum” (leia mais AQUI).

Nascimento chamou a fala do parlamentar de “infeliz” e disse que é um absurdo associar o PT à mobilização da categoria dos servidores.

“Penso que, quem afirma um absurdo desse, ou nunca teve carteira assinada, ou precisou se sindicalizar considerando o histórico de sindicatos que buscam defender os direitos dos trabalhadores, ou é má fé mesmo para tentar manobrar a opinião pública. Nós, do PT, nos vimos repelidos a responder ao vereador porque é um desrespeito com a categoria de servidores, e nós não temos absolutamente nada a ver, em específico, com a mobilização, mas a gente apoia qualquer luta dos direitos trabalhistas. Então, é um absurdo associar o PT à mobilização da categoria dos servidores”, contestou.

O líder partidário também citou alguns benefícios que o PT destinou para o município de Vilhena contrariando a fala do parlamentar.

“Só neste ano em Vilhena, o PT conseguiu destinar 150 casas do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, que, inclusive, é o programa do PT. Temos o PNAE (Programa Nacional de Aquisição de Alimentos) destinando alimentos da agricultura familiar em Vilhena. Foram injetados mais de R$ 10 milhões para a agricultura. O programa ‘Bolsa Família’ beneficiou 4,65 mil famílias, 178 famílias beneficiadas com auxílio-gás, 33 médicos contratados pelo programa ‘Mais Médicos’, 2,45 mil pessoas atendidas pelo programa ‘Farmácia Popular’, 2,36 mil retiraram medicamentos gratuitos, 77 bolsistas do Pro-Uni, entre outros. Então, dizer que o PT nunca trouxe beneficiados para Vilhena, é uma mentira. É uma narrativa que a extrema-direita tenta fazer para manipular o curso da história”, desabafou.

Sobre a declaração do vereador de que PT não se cria, Nascimento respondeu que “o PT tem 43 nos de existência. Somos o maior partido de esquerda de todas as Américas. Não precisamos de nenhum vereador dar aval para nossa existência. Nós existimos aqui, em Vilhena, através dos mais de 500 filiados”.

Em tempo, o líder petista também comentou a participação do PT nas eleições municipais de outubro próximo em Vilhena. “O PT está organizado e vamos lançar candidaturas ao cargo de vereador e estamos discutindo a majoritária, se vamos lançar um nome próprio ou não. Isso será definido na convenção municipal. Mas estaremos na disputa municipal em Vilhena”, encerrou.