Após insistência de familiares, amigos e lideranças municipais, o empresário Wanderlei Danilucci, o popular “Capelão” decidiu estrear na política no seu município, Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Ao Extra de Rondônia, ele se apresentou como pré-candidato a prefeito com vistas às eleições municipais de outubro próximo.

Inclusive, desde já, tem um apoio de peso: a atual prefeita Sheila Mosso, que ficou à frente do Município por dois mandatos consecutivos e é reconhecida como exemplo de eficiência administrativa municipal em Rondônia, confirmou apoio ao empresário.

Ao site, “Capelão” informou que chegou em Chupinguaia em 1991 quando era motorista de caminhão boiadeiro. Depois, em 2014, surgiu a oportunidade de trabalhar com o transporte de gado para o Frigorífico Marfrig, passando a morar nesse município.

Hoje, tem uma pequena propriedade na linha 90 nos Baianos e trabalha com o transporte de gado através da empresa BF Transportes, com filiais em Rolim de Moura e Ji-Paraná. Confira a entrevista abaixo:

EXTRA DE RONDÔNIA: É a primeira vez que o senhor pretende colocar seu nome à disposição do eleitorado numa disputa política?

WANDERLEI CAPELÃO: Sim, nunca me envolvi na política. Mas, a pedido de lideranças de vários setores, aceitei esse desafio, que, por sinal, é o maior desafio da minha vida. Mas, com determinação, coragem e o amor que sinto por essa terra e por esse povo, acredito que estamos no caminho certo.

EXTRA: Está filiado a algum partido político? CAPELÃO: Sim, fui convidado pela presidente do Partido Liberal (PL), partido com o qual me identifico e que tem força a nível estadual e nacional.

EXTRA: Por que o senhor quer ser prefeito de Chupinguaia?

CAPELÃO: Moro aqui, aprendi a amar essa terra, lugar de pessoas do bem e tenho certeza de que com a minha experiência de vida de muito trabalho e honestidade, posso contribuir com o crescimento do nosso município.

EXTRA: Caso eleito, tem algum projeto administrativo para o município?

CAPELÃO: Conheci Chupinguaia em 1991, desde então evoluiu muito. Chupinguaia não pode retroceder, tem que continuar avançando e eu não tenho dúvidas de que estou preparado para cuidar de Chupinguaia.