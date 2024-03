Na manhã do próximo dia 07 de abril, domingo, os amantes da música sertaneja têm um encontro marcado em Cerejeiras com uma das duplas mais renomadas do cenário: Jads e Jadson. O evento promete sacudir a cidade com um repertório repleto de sucessos e muita animação.

A abertura dos portões está programada para as 10h, dando início a um dia inteiro de música e diversão para toda a família. Os ingressos para a Área VIP Individual estão disponíveis por R$ 99,99 oferecendo uma experiência exclusiva para os fãs mais dedicados.

Para aqueles que desejam desfrutar do show com conforto e saborear uma deliciosa refeição, as mesas open food são a opção ideal. As mesas vermelhas já se esgotaram, estão disponíveis somente as mesas azuis, por R$ 1.000,00, um grupo de até seis pessoas terá direito a um cardápio que inclui costelão, arroz, farofa e caldo, garantindo uma experiência gastronômica completa. Vale ressaltar que as mesas possuem cadeiras e contemplam o serviço open food.

Para adquirir seu ingresso basta ir até ao Posto Cone Sul, localizado na Avenida Das Nações, 3409, no bairro Maranata.

As formas de pagamento são flexíveis, permitindo que o público escolha a melhor opção para adquirir seus ingressos. Para compras à vista, é possível realizar transferência bancária ou PIX. Já para quem prefere parcelar, o pagamento pode ser feito em até 3 vezes no cartão de crédito, sem juros.

É importante destacar que não serão feitas reservas de ingressos, portanto, os interessados devem garantir sua presença no evento adquirindo os ingressos antecipadamente.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis ao som de Jads e Jadson em Cerejeiras. Não perca essa oportunidade única de curtir boa música e aproveitar ao máximo o show desses talentosos artistas.

Para mais informações: 69 9224-4470 / Vani