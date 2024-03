Durante entrevista ao programa “Bronca Livre”, na última quarta-feira, 20, apresentado pelo jornalista Joel Jonas, a médica Mariana Menegusso Nogueira, renomada nefrologista e coordenadora do Instituto do Rim de Vilhena pela Santa Casa de Chavantes, trouxe luz à importância do cuidado com os rins e destacou o papel crucial que o Instituto desempenha na cidade.

Durante a entrevista, Mariana enfatizou a necessidade de conscientização sobre a saúde renal, destacando que os rins desempenham um papel vital na filtragem do sangue, remoção de resíduos e regulação da pressão arterial. “Muitas vezes, as pessoas negligenciam a saúde dos rins, o que pode levar a complicações graves, como insuficiência renal que poderia ser evitada”, alertou a médica.

Joel Jonas questionou sobre os principais fatores de risco para problemas renais e a médica apontou a Diabetes, pressão alta, obesidade e histórico familiar de doença renal como alguns dos principais fatores de risco que devem ser levados em consideração. Além disso, o consumo excessivo de certos medicamentos sem orientação médica também pode prejudicar a saúde dos rins.

O jornalista também abordou o papel do Instituto do Rim de Vilhena em Vilhena. Mariana explicou que o Instituto não apenas oferece diagnóstico e tratamento de doenças renais, mas também promove programas de prevenção e conscientização em parceria com a Santa Casa e prefeitura: “Realizamos campanhas educativas como no Dia Mundial do Rim, que aconteceu na semana passada, para informar as pessoas sobre a importância de hábitos saudáveis e exames regulares para a saúde renal”, destacou a médica.

Durante a entrevista, Joel Jonas mencionou a relevância do trabalho do Instituto do Rim de Vilhena na cidade, ressaltando que a instituição tem sido fundamental na promoção da saúde e no atendimento de pacientes com doenças renais. Mariana expressou sua gratidão pela oportunidade de servir à comunidade e reafirmou o compromisso do Instituto e da Santa Casa em continuar atuando nos cuidados de qualidade e educação sobre a saúde renal.