O jornalista, apresentador e advogado Samuel Costa, figura icônica da mídia rondoniense, acaba de renovar seu contrato com a REMA TV, afiliada à TV Crítica, por mais dois anos. Sob os termos do novo acordo, Costa será agraciado com um vultoso salário, consolidando sua posição como o apresentador mais bem remunerado da TV aberta no estado.

O contrato, mantido sob sigilo, foi renovado pelo empresário José Joaquim dos Santos, mais conhecido como “Zezinho Santos”, sócio majoritário da REMA TV. Segundo fontes próximas às negociações, Samuel Costa não apenas garantiu sua permanência na emissora, mas também assegurou sua participação como comentarista no programa diário de maior audiência no horário, o NEWS 5.1, transmitido em rede estadual às 21h.

Uma das cláusulas mais destacadas do contrato é o sistema de remuneração de Costa, que inclui não apenas um salário fixo mensal generoso, mas também uma parcela significativa dos lucros provenientes de patrocinadores. Com um acordo que prevê que o jornalista receba 40% de todo o valor arrecadado por meio de patrocínios, os ganhos mensais de Samuel Costa têm potencial para ultrapassar a marca de 30 mil reais, estabelecendo um novo recorde como a maior contratação da história da televisão em Rondônia.

Com essa renovação de contrato, Samuel Costa reafirma sua posição como um dos principais nomes do jornalismo e do entretenimento na região, enquanto a REMA TV consolida sua liderança como uma das emissoras mais influentes e competitivas do estado.

