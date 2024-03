Na noite de quarta-feira, 20 de março, aconteceu a reinauguração da agência Sicoob Credisul no distrito de Extrema (RO), a 328 km da capital Porto Velho.

Ivan Capra, Vilmar Saúgo e Renato Doretto, presidente do Conselho de Administração, diretor executivo e diretor regional da Sicoob Credisul respectivamente, receberam na entrada da agência, os cooperados e autoridades locais. Paulo Henrique, gerente da agência, e sua equipe agradeceram o apoio de toda comunidade que acolheu a cooperativa.

A nova agência localizada na Avenida Av. Rio Branco, ao lado da Agropecuária do Matuto, possui área de atendimento ampla e moderna, com boxes que garantem maior privacidade no atendimento e diminui o fluxo de filas. Além disso, conta com o espaço ‘Café Cooperativo’ para conversas descontraídas e negócios. Após a reinauguração, todos seguiram para o Clube do Laço, onde foi realizada a Pré-assembleia 2024 da unidade, que reuniu mais de 320 pessoas.

A diretoria da Sicoob Credisul compartilhou números da agência, destacando o crescimento alcançado no ano anterior. Com um aumento de 39% nos depósitos totais, 29% no capital social, 24% no número de cooperados e 15% na carteira de crédito, a agência demonstra sua sólida posição e compromisso com o progresso econômico da região. Vilmar Saúgo, destacou o potencial da região, o propósito cooperativista e a importância de deixar um legado sustentável, trazendo como exemplo o associado Eduardo Sartor que incentiva seus netos desde cedo a movimentar na cooperativa.

Ivan Capra refletiu sobre o atual cenário econômico e seu impacto generalizado, enfatizando o potencial do modelo cooperativista. “Em tempos desafiadores como estes, é essencial permanecermos unidos como uma comunidade cooperativa, enfrentando os desafios juntos e construindo um futuro mais resiliente e próspero.”

Renato Doretto, por sua vez, reforçou o investimento da nova agência para os cooperados. “Estamos constantemente aprimorando os locais onde estamos presentes, trazendo o que há de melhor. E aqui não foi diferente. Temos um ponto de atendimento bem localizado, com um espaço moderno para negócios”.

Encerrando as apresentações, Adevania Silveira, gerente de marketing e comunicação, comentou sobre os principais projetos e ações sociais realizados na comunidade, dando destaque para o Sicoob Saúde – Passeio Ciclístico pelo Dia Mundial do Coração, 4º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Amor e Dia de Campo Soja, realizados em 2023 na comunidade de Extrema.