Na manhã deste sábado, 23, aconteceu a reinauguração da ala masculina do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A obra, resultado de um amplo programa de melhorias em saúde, conta com um investimento de R$ 2 milhões em emendas do Senador Marcos Rogério.

A cerimônia, que teve a presença do prefeito Flori Cordeiro, secretários municipais, vereadores, autoridades e da comunidade, concretizou mais uma etapa no processo de melhorias na infraestrutura dos serviços de saúde de Vilhena.

Esta reinauguração é apenas a primeira de uma série de melhorias planejadas para o HRV. As alas masculina, feminina e pediátrica estão neste processo de reformas, sendo que a ala masculina foi a primeira a ser entregue. As outras alas serão reinauguradas nas próximas semanas.

Com 28 leitos, a ala masculina irá atender às necessidades dos pacientes. Entre as melhorias realizadas, estão o piso vinílico com resistência antibacteriana, a revitalização dos telhados e da parte elétrica, além da instalação de sistemas de chamada à equipe de enfermagem, painéis com indicadores de saúde, armários individuais, televisores, banheiros com acessibilidade, quartos climatizados e acesso ao Wi-Fi.

As mudanças tornam o HRV apto a conquistar as certificações emitidas pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), sendo o primeiro hospital de Rondônia a receber esse reconhecimento internacional.

Flori Cordeiro ressaltou a importância desse marco como um compromisso de gestão. “Me empenhei junto à população de Vilhena, para fazer da saúde que estava abandonada, um modelo para todo o Estado. Hoje, graças ao esforço de todos os servidores, estamos caminhando para que isso se concretize. Mais um passo, de muitos outros avanços que estão por vir”, finalizou.