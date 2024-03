Em visita ao Extra de Rondônia, Terezinha Mesquita convida toda população vilhenense para o lançamento do mais novo livro, “A Força do Amor”, na próxima quarta-feira, dia 27, às 18h, na Chocolataria Kopenhagem em Vilhena.

“A Força do Amor” é um romance emocionante que conta a história de Meg e Pedro, um casal que se conheceu na juventude e enfrenta as reviravoltas que a vida lhes apresenta. Com o amor verdadeiro como fio condutor, eles descobrem que, apesar das adversidades, sempre há esperança de união. Comenta a autora.

Terezinha Mesquita, uma autora talentosa e sensível, nasceu em Mato Grosso e passou toda sua infância e adolescência em Rondônia. Com uma vida marcada por experiências únicas, ela viveu em diversos lugares do mundo, como Londres, Rio de Janeiro e atualmente reside em Lisboa, Portugal.

Com uma escrita envolvente e cativante, Terezinha conquistou o coração dos leitores com seu primeiro romance, “Simplesmente Sofi”, publicado em 2021. Agora, ela nos presenteia com “A Força do Amor”, um livro que promete tocar profundamente os corações e mostrar como o amor pode superar todos os obstáculos.

Não perca a oportunidade de participar desse momento especial, conhecer a autora e adquirir seu exemplar autografado de “A Força do Amor”.

Aos que desejam acompanhar a escritora, basta segui no Instagram. O livro já está disponível para venda e pelo link: Bareia Livraria, localizada na rua José Mendes, 896, subsolo-Jardim Eldorado e Livraria Ipê das Letras.