A Companhia Aérea Latam Brasil anunciou, nesta terça-feira (26), que tornará diário o voo Porto Velho-Guarulhos a partir do segundo semestre deste ano.

Enquanto isso, o senador Jaime Bagattoli (PL) segue discutindo, com representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), das companhias aéreas e do Ministério de Portos e Aeroportos, soluções permanentes para a crise de voos na região Norte.

“É importante lembrar que esse anúncio é apenas uma solução paliativa ao problema que Rondônia e a região Norte como um todo enfrentam quando o assunto é o serviço aéreo. Já tivemos anúncios desse tipo no ano passado, mas que acabaram suspensos por inúmeros motivos alegados pelas companhias. O que precisamos agora é definir soluções permanentes para quem de fato mora na Amazônia”, defende o parlamentar.

Uma das possíveis saídas é um projeto de lei, de relatoria do próprio senador, que permite a empresas estrangeiras executarem voos domésticos no país. No início desse mês, o senador Jaime já havia mencionado as dificuldades financeiras, relatadas a ele pelas próprias empresas aéreas durante reuniões em que ambos buscavam resolver o impasse em Rondônia, que é um dos mais afetados pelos recorrentes cortes de voos.

Já na semana passada, Jaime realizou, em seu gabinete, uma reunião com os representantes da Anac e de vários Ministérios, entre eles o de Portos e Aeroportos, onde discutiram o referido projeto de lei.

Segundo a Latam Brasil, os futuros voos diários de Porto Velho a Guarulhos (sem escala) ocorrerão a partir de 2 de agosto deste ano.