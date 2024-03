O município de Porto Velho firmou convênio com instituições privadas para atender a alta demanda reprimida na educação infantil, que viabiliza 457 vagas distribuídas por oito creches na zona urbana. A cerimônia, que aconteceu no auditório da biblioteca Francisco Meirelles, contou com a participação da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), nesta terça-feira (26).

Segundo a deputada, com essa novidade a gestão municipal vai conseguir entregar mais resultados até o fim do mandato com melhores resultados e atendimento ao setor educacional. “Se fosse abrir mais unidades, quanto tempo isso iria demorar para construir, licitar, contratar professores, cuidadores? Imagine o tempo que demoraria. Com isso, acontece tudo muito rápido e é, inclusive, mais barato aos cofres públicos e com mais vagas”, comentou Ieda Chaves sobre a novidade contribuirá para que muitas mulheres possam deixar os filhos e conseguir mais autonomia financeira.

A deliberação da proposta acontece para atender crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade, correspondente à Creche II e III e Pré-escolar I e II através do Programa Mais Educação Infantil, enquadrados na Lei Complementar nº 936, de 2023, e Lei Complementar nº 962 de 2024. Ao fazer uso da palavra, o prefeito Hildon Chaves, falou que para fazer dar certo a gestão da Prefeitura de Porto é quase uma “operação de guerra”.

“A inspiração foi com o que se faz na cidade de São Paulo (SP), pois se faz deve dar certo, pois senão não teria 1 milhão de alunos neste sistema. Pois, para efetivar a matrícula de 500 crianças em creches, precisaria pelo menos de quatro. Isso demoraria muito tempo e, esta solução é importantíssima. Nós precisamos que ele funcione da melhor maneira possível, atendendo com dignidade e respeito esses pequenos cidadãos, o futuro de nossa capital”, declarou o prefeito.

Compromisso

Com isso, as entidades contratadas poderão atender o Executivo Municipal e a população da capital com menos vagas ociosas, tornando-se através do Programa mais eficiente e com mais recurso financeiro.

Já a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Gláucia Negreiros, disse que a partir de agora se dá o pontapé inicial para um novo capítulo na história da Educação Infantil, pois desde dezembro, o Poder Público não havia conseguido a inclusão de mais alunos dentro do grupo de 44 mil que integram as 141 escolas da rede municipal da capital.

“O nosso propósito é informar aqui que, como não foi possível garantir a vaga nas escolas públicas municipais, o prefeito atribuiu o desafio de buscar exemplos e entender como há o atendimento em SP, sem deixar crianças esperando por vagas. Acredito que dentro da região Norte é a primeira cidade a zerar a fila de espera por vagas. Todas as que vão fazer parte do contrato são escolas sérias e regularizadas”.

Serviço

A lista de instituições credenciadas está disponível aqui.