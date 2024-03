Na madrugada do último sábado, 23, uma ação realizada por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperou, no município de Colorado do Oeste, uma motocicleta com registro de furto/roubo. O veículo foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Colorado.

Por volta das 03 horas, uma equipe da Força Tática (PMRO) do município de Cerejeiras realizava patrulhamento pela BR 435 e, ao se aproximarem do cruzamento com a 2ª eixo, os militares perceberam que uma motocicleta que transitava pela referida linha parou e apagou os faróis.

Rapidamente, a equipe policial dirigiu-se ao veículo para realizar abordagem; no entanto, ao perceber a viatura, o condutor abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé em meio à mata.

Os militares realizaram buscas, mas não obtiveram sucesso em localizar o suspeito. Ao realizarem a consulta, os policiais constataram que o veículo era produto de furto/roubo.

A motocicleta foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil para, posteriormente, ser devolvida ao proprietário.