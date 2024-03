O incidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) em uma empresa de transporte rodoviário em Vilhena. Após agredir o patrão com cabo de vassoura e ameaçá-lo de morte com uma faca, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição foi ao local do incidente e, ao falar com a vítima, os PMs foram informados de que seu funcionário, identificado apenas pela inicial “R.”, que trabalha como motorista, começou a discutir com ele por causa de um veículo que estava em manutenção em uma oficina naquele momento.

Segundo a vítima, o desentendimento teve início porque “R.” danificou o caminhão da empresa, supostamente de propósito, conforme relatado por outro motorista.

Durante a discussão, “R.” entrou no caminhão e o moveu enquanto o mecânico ainda estava embaixo do veículo. Por sorte, o mecânico conseguiu escapar a tempo, percebendo o que estava acontecendo, e foi testemunhado pelo proprietário da oficina.

“R.” então levou o caminhão para o pátio da empresa e continuou a discussão com seu patrão. Ele ameaçou atirar no patrão, que desafiou a coragem dele. “R.” então pegou uma vassoura e golpeou repetidamente o patrão, principalmente na cabeça.

Em seguida, “R.” pegou uma faca que estava no caminhão, ameaçou a vítima mais uma vez e fugiu do local, deixando seu paradeiro desconhecido.

>>>VÍDEO ABAIXO: