Entre os meses de fevereiro e março deste ano, alunos da Escola Estadual Shirlei Ceruti, localizada em Vilhena, foram agraciados com uma oportunidade única de aprimoramento artístico participando de uma oficina de fotografia promovida pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA).

A oficina faz parte do projeto da “2ª Oficina de Artes Criativas: Saberes Amazônicos” que está sendo realizado pela ACEMDA em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Vilhena. Além da fotografia, o projeto também contempla oficinas de grafite e artesanato, beneficiando um total de 90 adolescentes da Escola Estadual Shirlei Ceruti.

A oficina, ministrada de forma gratuita, proporcionou aos participantes não apenas conhecimentos teóricos, mas também práticas essenciais para o desenvolvimento de habilidades fotográficas. Ao término do curso, todos os alunos foram reconhecidos com certificados de participação, evidenciando seu empenho e dedicação no processo de aprendizado.

Andréia Machado, presidente da ACEMDA, destacou a importância do projeto na formação dos jovens, oferecendo-lhes oportunidades valiosas para explorar e aprofundar seus conhecimentos nas artes.

“Agradeço de coração aos servidores e aos alunos da escola Shirlei Ceruti pelo apoio e participação no projeto, também sou grata ao CMDCA de Vilhena pela parceria na realização desse projeto que está contribuindo para oferecer conhecimentos práticos e habilidades criativas para que os adolescentes possam expressar sua identidade cultural por meio da arte, bem como expandir suas perspectivas de futuro”, enfatizou Andréia Machado.

A colaboração entre instituições e a dedicação dos envolvidos demonstra o compromisso com o desenvolvimento educacional e cultural dos adolescentes vilhenenses, proporcionando-lhes oportunidades concretas de crescimento pessoal e profissional.

