Em casa, o Grêmio superou o Caxias por 3 a 2 na partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho e garantiu vaga na decisão do Campeonato Gaúcho.

Diego Costa (2x) e Cristaldo marcaram os gols do Imortal, e Vitor Feijão Tomas Bastos descontaram para os visitantes. O placar agregado do confronto ficou 5 a 3.

O Grêmio soube aproveitar a superioridade técnica explorando o lado direito do ataque e não teve dificuldades para construir o resultado no primeiro tempo, que contou com noite inspirada de Diego Costa. O Caxias aproveitou a expulsão de Mayk nos acréscimos do primeiro tempo, cresceu na partida e conseguiu diminuiu com Vitor Feijão e Tomas Bastos. O Imortal recuou na etapa final e segurou a vantagem.

O QUE VEM POR AÍ?

O próximo compromisso do Grêmio será no sábado (30) ou domingo (31), contra o Juventude, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. O Caxias volta a campo no dia 21 de abril, contra o Athletic Club, pela Série C do Campeonato Brasileiro.