No último final de semana, a Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) realizou a primeira competição da temporada com a realização do Circuito de Vôlei de Praia que reuniu dezenas de duplas de Vilhena e Comodoro (MT), nos naipes masculino e feminino, nas categorias sub-20 e iniciantes.

As quadras da AVV e do ginásio Jorge Teixeira receberam as partidas da competição simultaneamente e contou com forte presença dos familiares dos atletas principalmente os da categoria iniciantes que proporcionaram fortes emoções as mães e pais que prestigiaram o desempenho de seus filhos, muitos deles participando pela primeira de uma competição.

De acordo com o professor Silvan Freitas, a disputa realizada pela AVV visava difundir ainda mais a prática da modalidade em nosso município e, principalmente, incentivar a formação dos times que irão representar as escolas na fase municipal dos jogos escolares 2024.

Ele enfatizou que a direção técnica da Associação avaliou como positiva o circuito e devido ao sucesso de participação dos times locais que superou as expectativas, e já planeja realizar outras etapas ainda no primeiro semestre.

O projeto da AVV conta com apoio de entidades governamentais e empresas locais.