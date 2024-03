Veja as informações sobre as condições do clima e as chances de chuva em todas as regiões do Brasil nesta quinta-feira (28).

Sul

No Rio Grande do Sul, apenas no norte e no noroeste do estado há previsão de chuva, mesmo assim, passageira e de baixíssimo volume acumulado. As pancadas devem acontecer no fim da tarde.

Todas as demais áreas gaúchas – como a Grande Porto Alegre, Campanha, Fronteira Oeste, litoral e sul – devem ter outro dia de sol e noite sem chuva.

Em Santa Catarina, a chuva passageira também ocorre na porção oeste. Já no Paraná, a região de Curitiba, o litoral e o norte devem registrar chuva de maneira isolada.

Sudeste

Há previsão de chuva em toda a região. Na capital e no litoral paulista, em todo o Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e na Zona da Mata de Minas Gerais, a chuva acontece a qualquer hora do dia. Essas áreas já devem apresentar muita nebulosidade desde a parte da manhã.

Nas demais áreas de São Paulo e de Minas Gerais, o dia começa com sol, mas pancadas isoladas devem ser intercaladas por momentos de melhora.

Centro-Oeste

Não chove no sul de Mato Grosso do Sul; a região de Ponta Porã, por exemplo, deve ter sol e poucas nuvens.

Nas áreas mais centrais e no norte do estado, as pancadas devem começar a partir do período da tarde.

Em Goiás e Mato Grosso, há muita nebulosidade e chuva forte ao longo de todo o dia. Já a região do Distrito Federal deve receber pancadas isoladas a partir da manhã.

Nordeste

A zona de convergência intertropical e os ventos vindos do mar devem reforçar as instabilidades na costa norte e na costa leste da região. Nessas áreas, a chuva deve começar já pela manhã. Altos volumes são esperados em Aracaju, Recife, João Pessoa, Maceió e Natal.

No sertão e interior do Piauí e Maranhão, as pancadas podem começar pela manhã, mas intercaladas a períodos de melhora, com possibilidade de aberturas de sol.

As áreas da Bahia que fazem divisa com o norte de Minas Gerais devem ter chuva passageira.

Norte

Uma área de baixa pressão sobre Rondônia vai reforçar as instabilidades no estado. Desde o período da manhã deve haver muita nebulosidade, assim como na área central do Amazonas e em Rio Branco (AC), com chance de chuva a qualquer momento do dia.

Já no Pará, Roraima, Tocantins e Amapá, as pancadas acontecem de maneira isolada no fim do dia. O calor persiste.