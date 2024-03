O acidente que deixou dois brasileiros feridos ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, 28. Um deles sofreu queimaduras em 70% do corpo, enquanto o outro apresentou queimaduras nos pés e no rosto.

O incidente ocorreu em território boliviano, em um vilarejo conhecido como Piso Firme, às margens do rio Paraguá, que desemboca no rio Guaporé, cerca de 4 horas de distância de Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima mais gravemente ferida foi identificada como João Paulo Tonini Ferreira, de 20 anos, morador da cidade de Ibiruba, no Rio Grande do Sul. Ele teve 70% do corpo queimado e foi resgatado de barco para o hospital de pequeno porte João Cândido Fernandes, em Pimenteiras do Oeste, onde recebeu atendimento médico. No entanto, devido à gravidade das lesões, precisou ser intubado e transferido com urgência para Vilhena.

A outra vítima, identificada como Luiz Fernando, morador de Pimenteiras, recebeu atendimento médico e está em observação.

Segundo informações adicionais, as vítimas estavam pescando no local quando, ao manusear galões de combustível, houve um acidente que resultou em um incêndio que atingiu as vítimas. A casa onde estavam foi completamente destruída pelas chamas.

>>>VÍDEO: