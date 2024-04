O acidente envolvendo uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Tracker ocorreu nesta terça-feira, dia 2, no bairro Bela Vista, em Vilhena. Uma vítima foi encaminhada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da Strada seguia pela Avenida 34 no sentido BR-174, quando no cruzamento com a Avenida Liliana Gonzaga colidiu com o outro veículo, cujo motorista transitava no sentido do aeroporto.

No momento do choque, o condutor da Strada sofreu ferimentos, foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.