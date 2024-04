A passagem de uma nova frente fria provoca o aumento de condições para a ocorrência de chuva e temporais nos próximos dias em áreas do Sul.

Isso vale principalmente para centro-norte, serra e litoral do Rio Grande do Sul, assim como oeste e sul de Santa Catarina.

Já as áreas entre o Vale do Itajaí e o Paraná terão sol e calor, mas com condição para pancadas de chuva à tarde.

No domingo (7), os temporais no Rio Grande do Sul e no Paraná podem vir com queda de granizo.

Assim que a frente fria avançar, na retaguarda do sistema vem uma massa de ar frio que vai diminuir as temperaturas pela região Sul. As mínimas vão ficar abaixo de 10 °C em diversas áreas.

No Sudeste, a sexta-feira (5) ainda será de calor com pancadas de chuva. No entanto, no fim de semana as temperaturas diminuem um pouco. No sábado (6), em São Paulo, por exemplo, a máxima será de 26 °C.

No Centro-Oeste, o fim de semana será de muitas nuvens e com chuva a qualquer hora no norte de Mato Grosso, Distrito Federal e centro-sul de Goiás, onde as pancadas estão atrapalhando as atividades em campo. Essas pancadas devem se estender até 18 de abril; depois disso, o predomínio será de tempo mais firme, o que pode ser um desafio para os produtores de milho segunda safra.

A Zona de Convergência Intertropical segue influenciando o tempo no Norte e no Nordeste. A previsão é de pancadas de chuva no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Essa umidade prejudica o avanço da colheita dos cultivos de primeira safra.

Chove em forma de pancadas também no interior da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, assim como no norte, nordeste e faixa central da Bahia.

Na costa leste do Nordeste, faz sol na maior parte do dia, com possibilidade de chuva fraca e passageira, devido à variação de nebulosidade. Já no oeste e litoral sul da Bahia, a previsão é de chuva a qualquer momento do dia.

Nesta sexta-feira, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia devem ser registradas no leste e norte do Amazonas, Roraima e centro-oeste do Pará.

O dia é de sol e pancadas de chuva à tarde, com risco de trovoadas, no Amapá, Tocantins, Acre e Rondônia.