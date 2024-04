Durante esta semana, a política em Rondônia foi marcada por intensas movimentações, com o lançamento de candidaturas e grandes atos de filiações. Ao todo, sete prefeituras estão em foco, sendo três buscando a reeleição e quatro novas.

Adailton Furia e Cássio Gois, ambos do PSD, lideraram importantes eventos de filiações na Regional do Café, que se estenderam por vários dias e contaram com a presença de diversas lideranças.

A caravana iniciou na cidade de Ministro Andreazza, com o pré-candidato a prefeito Milla da Agricultura e vice Mario Fofão, seguindo para a cidade de Castanheiras com Alcides do Som (01/04), na sequência, São Felipe do Oeste, com Nei da Paiol (02/04) e Primavera de Rondônia, Conceição Enfermeira (03/04).

O grande momento ficou para Cacoal com a pré-candidatura do próprio Adailton Furia, um evento marcado de emoções e recorde de público, discursos fortes, firmes de muita expectativa. Já a cidade de Pimenta Bueno foi o palco do encerramento desta semana histórica com lançamento do pré-candidato à prefeitura Marcelo Stocco.

O grandioso evento em Cacoal, que se destacou como o maior, reuniu aproximadamente mil pessoas, contando com a ilustre presença da deputada federal Silvia Cristina, do deputado estadual Laerte Gomes e do presidente estadual da sigla em Rondônia, o ex-senador Expedito Júnior. Além dessas figuras notáveis, o evento também marcou o anúncio da pré candidatura a prefeito em São Miguel do Guaporé, cidade importante em um eixo central da BR 429, onde foi apresentado o Dr. Fábio como o escolhido para representar a região. Agora filiado ao PSD, ele desponta com grandes chances de vitória e favoritismo, fato evidenciado pela expressiva votação que obteve no pleito de 2020, quando conquistou o apoio aproximadamente 3000 eleitores em sua primeira eleição.

O deputado Cássio Gois foi uma figura central nos eventos do PSD que contaram com grande adesão de filiados e lideranças locais. Gois, conhecido por sua atuação firme e estratégica, projetou uma expectativa otimista para o partido no estado.

Com a perspectiva de eleger mais de 30 vereadores parceiros no pleito deste ano, em pelo menos 20 municípios, o PSD demonstra sua força e capacidade de mobilização, ressaltou Cássio Gois. A presença marcante do parlamentar nos eventos sinaliza uma campanha política dinâmica e com potencial para impactar significativamente a composição das câmaras municipais em Rondônia.

Finalizada essa etapa, o deputado Cássio Gois está focado em construir alianças com outras siglas, buscando parcerias e alinhamentos estratégicos para o período eleitoral e as convenções que se aproximam. Sua intenção é fortalecer o PSD e ampliar seu apoio, visando alcançar os objetivos eleitorais dos seus candidatos com maior solidez e representatividade.

“A movimentação política promete acirrar ainda mais a disputa eleitoral no estado nestas eleições municipais que se aproxima e isso faz parte da democracia. Com a nossa atuação forte, e o apoio do PSD, o partido se coloca como uma força a ser considerada, não apenas em termos eleitorais, mas também na construção de um projeto político consistente e positivo elegendo e reelegendo bons prefeitos para Rondônia”, finalizou Cássio Gois.