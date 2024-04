A Norteforte Implementos Agrícolas, que abriu suas portas há apenas seis meses sob a liderança do Diretor Comercial Aderci Divino Do Carmo Junior e já vem se consolidando como referência no atendimento ao setor agrícola em todo o estado de Rondônia.

Especializada em atender as demandas dos produtores, pecuaristas, piscicultores, agricultores de grãos e proprietários de confinamentos, a Norteforte oferece uma ampla gama de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas de alta qualidade.

Durante a Feira Sicoob Agrotec, realizada entre os dias 05 a 07 de abril no Parque de Exposições de Vilhena, a empresa aproveitou a oportunidade para expor as mais recentes marcas e tecnologias que estão impulsionando o mercado do agronegócio.

Com um estande dinâmico e informativo, a Norteforte demonstrou seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficientes para os desafios enfrentados pelos produtores rurais.

A participação da Norteforte na Feira Sicoob Agrotec reflete não apenas o sucesso inicial da empresa, mas também sua visão de longo prazo e comprometimento com o desenvolvimento sustentável do setor agrícola em Rondônia. Com uma equipe dedicada e experiente, a empresa está pronta para continuar atendendo às necessidades dos clientes e contribuindo para o crescimento do agronegócio na região.

A empresa, tem sede na avenida Celso Mazutti, 1989, salaB, bairro Bodanese, em Vilhena, para mais informações 69 99212-0789.