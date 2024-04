No município de Cacoal, o vereador Paulo Henrique se filiou esta semana ao Partido Liberal (PL).

Na sessão da última segunda-feira, 08 de abril, usou a tribuna da Câmara para agradecer o apoio da família petebista, dos eleitores de Cacoal, da família, dos amigos e principalmente do ex-deputado Nilton Capixaba e família.

Filiado ao PTB desde 2014, iniciou a trajetória política, acompanhando a atividade parlamentar do ex-deputado federal Nilton Capixaba, sempre trabalhando, respeitando a democracia e gerando resultados nos quatro cantos do Estado.

Em seu discurso, Paulo Henrique pontuou que a sua história com o PTB (atual PRD), não acaba aqui. “Alço novos voos para ratificar meu posicionamento político para nossa população. Aguardei a janela partidária para anunciar a minha chegada ao Partido Liberal (PL 22). A mudança foi necessária para o nosso crescimento político, chego para somar e quero ser um braço forte para ajudar a sigla a eleger novos parlamentares em Cacoal e em Rondônia”, frisou.

O parlamentar estendeu agradecimentos a toda diretoria do PL de Cacoal, ressaltando o apoio do Presidente Celso Popó, Vice Ademar de Oliveira, da empresária Maristela Marquez e do amigo Baiano da Melancia. “Chego ao PL com a convicção de representar nossa população com os valores de um grande patriota: Deus, pátria, família e liberdade. Para isso é necessário mantermos o compromisso de trabalho, defender a família e o povo trabalhador”, pontuou, frisando que é uma honra integrar as fileiras do Partido Liberal e ajudar o partido de Jair Bolsonaro a crescer ainda mais em Rondônia.

AGRADECIMENTOS

O vereador agradeceu pela caminhada ao longo do mandato e disse que respirou o Poder Legislativo cada dia. “Comemorei, sofri e vivi com intensidade cada momento dessa trajetória. Ainda estou insatisfeito, há muito o que fazer por nossa população, fiz o que tive capacidade, a história dirá se foi suficiente, ou mesmo relevante. Porém me conforto nas palavras de Santo Agostinho: ‘Há maior alegria quando se conclui uma coisa, do que quando se começa. Todo começo é repleto de inquietude que cessa apenas quando se consegue o fim apetecido e esperado que leva a começa-la. O coração não canta vitória pelo que começa, mas pelo que termina’. E assim me despeço da família petebista e começo uma nova jornada na família PL. Muito obrigado, fiquem com Deus”, finalizou.

https://