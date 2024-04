Nesta quarta-feira (10), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) participou de um momento marcante para a agricultura de Rondônia: o início da colheita do café, na propriedade do senhor Paulo Berger, localizada na linha 180, em Rolim de Moura.

Acompanhado por autoridades locais, Governo do Estado e produtores rurais, o parlamentar ressaltou a importância desse evento para o estado e para o setor cafeeiro. “É um momento de grande alegria e esperança para todos nós, pois sabemos o quanto o café é importante para a economia de Rondônia e para o sustento de muitas famílias. Por isso estou aqui para celebrar o trabalho incansável dos produtores e para reiterar nosso compromisso em apoiar e fortalecer cada vez mais o setor”, afirmou o deputado.

Como membro da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, Gois tem se dedicado a buscar investimentos e políticas públicas que beneficiem o produtor rural. Segundo ele, “é fundamental que Rondônia esteja ao lado do produtor, oferecendo suporte técnico, acesso a crédito e incentivos fiscais para que ele possa produzir com qualidade e competitividade.”

Rondônia é reconhecida nacionalmente pela qualidade de seu café, sendo o quinto maior produtor do Brasil. De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) a produção de café em Rondônia tem aumentado significativamente nos últimos anos, impulsionando a economia e contribuindo para a geração de empregos e renda.

Cássio Gois destacou a parceria do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, com os produtores rurais, ressaltando que o vice-governador Sérgio Gonçalves esteve presente no evento representando o governador. Também estiveram presentes o secretário de Estado de Agricultura, Luiz Paulo, o prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júnior, o presidente da Emater, Luciano Brandão, e outras entidades, demonstrando o apoio integral do governo estadual e municipal ao setor cafeeiro.

“A safra de 2024 promete ser uma das melhores que já tivemos, e isso é fruto do trabalho árduo e da dedicação dos nossos produtores. Estamos aqui para apoiá-los, quer seja investindo diretamente nas associações espalhadas pelo estado, quer seja nas secretarias dos municípios, para garantir que eles tenham todas as condições necessárias para continuar prosperando”, afirmou o deputado.

Com isso, Rondônia dá o início de uma temporada que se espera ser repleta de bons resultados para o setor cafeeiro do estado. Com um clima favorável e investimentos crescentes, a perspectiva é de que a safra seja recorde e que o café de Rondônia continue conquistando prêmios e reconhecimento nacional e internacional.