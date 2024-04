Servidores lotados em vários campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) decidiram por deflagrar greve indeterminada no estado.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o professor Rodrigo Stiz, Diretor-geral do campus em Vilhena, disse que a adesão de Vilhena na greve foi aprovada em reunião realizada nesta quinta-feira, 11, por 57 votos favoráveis, 04 contrários e 8 abstenções, e está prevista para iniciar na próxima terça-feira, 16.

A notificação formal a respeito da greve deve acontecer até o final desta sexta-feira. “Ainda não temos o número exato de servidores que irão aderir, se será possível mantermos as atividades letivas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, curso técnico subsequente e nas graduações”, disse Rodrigo, esclarecendo que não compõe a diretoria e nem o comando de greve.

Em Rondônia, além de Vilhena, vários campus aderiram à greve, como os instalados em Colorado do Oeste, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Cacoal, São Miguel do Guaporé e Porto Velho.

“SENTA, CHORA E FAZ O ‘L’”

Ao contrário dos servidores, os alunos do IFRO requerem a continuidade das aulas.

Nesta semana, um cartaz foi fincado na entrada do IFRO no município de Colorado do Oeste com a seguinte frase: “Nós alunos somos contra a greve. Senta, chora e faz o ‘L’”.