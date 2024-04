Um homem suspeito de assassinatos e tentativas em Vilhena, identificado pelas iniciais F.A.A.F.S, de 27 anos, foi preso por policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), após os policiais do Núcleo de Inteligência (NI) descobrirem seu paradeiro na cidade.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe do PATAMO, durante o patrulhamento, tomou conhecimento, através do Núcleo de Inteligência (NI), de que o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, estaria em uma casa situada na Rua Jorge Teixeira, no bairro Embratel.

Enquanto a equipe se deslocava para o endereço, foi informada de que o suspeito havia saído em uma motocicleta preta e que provavelmente estaria armado.

Com isso, foi solicitado apoio para realizar a abordagem ao suspeito, informando o trajeto de deslocamento dele. O condutor da motocicleta foi avistado transitando em sentido contrário à equipe do PATAMO, pela avenida José Roberto Garcia Moreira, no mesmo bairro.

O suspeito foi abordado e, durante a revista pessoal, foi encontrada em sua cintura uma pistola da marca Taurus, modelo calibre .380, carregada com 15 munições intactas, de projéteis azuis. Além disso, foram encontradas em um dos bolsos do suspeito mais munições intactas, com as mesmas características (cor azul), e em outro bolso uma porção de maconha pesando cerca de 2,3 gramas. O suspeito pilotava uma motocicleta Honda CB300 preta, que foi verificada e não apresentava restrições.

Questionado sobre a arma de fogo, o suspeito se recusou a falar sobre a procedência, relatando apenas que era para sua defesa pessoal. Quando questionado se em sua casa havia algum tipo de ilícito, ele negou e autorizou os militares a entrarem na residência, onde nada foi encontrado. No entanto, os militares pediram autorização para entrar na casa de sua companheira, de onde ele havia saído. A entrada foi autorizada por ela, e durante a revista no local, foram encontradas uma balança de precisão, um rádio transmissor, uma caixa contendo munições e uma placa de motocicleta NEG-3123 de Vilhena/RO.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.