Gilmar Vedevotto Gervásio “da Saúde” (Podemos) e Tião Almeida (PSD) formam a primeira chapa de pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente, do município de Colorado do Oeste.

A dupla de pioneiros no município terá o apoio de duas nominatas de candidatos ao cargo de vereador, totalizando 24 nomes, entre outras lideranças de destaque no município.

Gilmar da Saúde, que foi secretário municipal de Saúde, afirma que a definição antecipada da chapa com pré-candidatos a prefeito e a vice demonstra planejamento e compromisso com o município. “Pela primeira vez na história, Colorado do Oeste tem a definição de um pré-candidato a vice-prefeito de forma antecipada, antes das convenções. E não é qualquer nome. Temos o Tião Almeida, empresário, produtor rural, com quase 45 anos de história em Colorado”, observou Gilmar.

E completou: “Tião é pessoa idônea, íntegra, que se doa diariamente em ajudar o próximo. Mesmo não sendo político, até então, vem se destacando pela seriedade e comprometimento com o povo, fazendo uma política diferente com bons alinhamentos e com muitos resultados, entre tantos lutou muitos anos para uma Unidade Básica de Saúde Francisco Emídio de Almeida em funcionamento no bairro Minas Gerais”

QUEM É GILMAR DA SAÚDE?

O sobrenome político foi adotado de forma espontânea devido à longa trajetória na Secretaria de Saúde do município. Gilmar é servidor de carreira do Estado. Com atuação de destaque, foi secretário de Saúde do município e agora desponta como forte pré-candidato a prefeito da cidade.

Gilmar possui quase 35 anos de experiência no serviço público, trajetória essa marcada por uma série de posições de prestígio, especialmente na área da saúde.

Com formação em Ciências Contábeis e Administração, ele solidificou sua reputação como gestor competente e profundo conhecedor dos desafios enfrentados pela administração pública.

Além de sua formação, Gilmar da Saúde expandiu seus conhecimentos ao concluir uma Pós-Graduação “Lato Sensu” em Gestão Hospitalar pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal-RO, entre 2005 e 2007, e, mais recentemente, o curso “Ser Gestor SUS” pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (MG), de 2021 a 2022. Qualificações que reforçam seu compromisso com a excelência no setor da saúde pública.

Para Gilmar da Saúde, a administração pública em Colorado enfrenta desafios significativos, especialmente relacionados à gestão eficiente de recursos e à transparência. “Colocaremos os nossos nomes à disposição. A população vai escolher o que é melhor para Colorado do Oeste”, afirmou o pré-candidato a prefeito.