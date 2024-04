O Brasil se prepara para receber a onda de frio mais intensa do ano até agora, com temperaturas que podem bater recordes em algumas regiões.

Uma massa de ar frio de origem polar se desloca para o país, trazendo consigo uma queda abrupta nas temperaturas, especialmente no Sul.

Sul enfrenta o primeiro grande frio do outono

O Sul do Brasil será a região mais afetada pelo frio, com temperaturas mínimas previstas entre 7°C e 17°C em boa parte dos estados.

Cidades como Porto Alegre e Curitiba podem ter recordes de frio, com mínimas entre 11°C e 14°C entre os dias 18 e 21 de abril.

Geadas

A combinação de ar frio e céu claro favorece a formação de geada, especialmente nas áreas mais elevadas.

O alerta para o fenômeno se concentra nos pontos mais altos da serra catarinense e no sudeste do Paraná para quinta-feira (18). Na sexta-feira (19), a ameaça se estende para os pontos mais altos da serra gaúcha e se repete no sudeste do Paraná.

No sábado (20), a previsão indica risco de geada apenas nos pontos mais elevados da serra catarinense.

Sol radiante e poucas nuvens

Apesar da queda nas temperaturas, a previsão indica a chegada de uma área de alta pressão que deve inibir a formação de nuvens carregadas e trazer dias de sol radiante em todo o Sul a partir de quinta-feira (18) até sábado (20).