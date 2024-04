A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 26, a “Operação Compulsion”, visando combater os crimes de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A investigação teve início neste ano de 2024, a partir de informações fornecidas pela organização não-governamental National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC, sediada nos EUA. A atuação da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil detectou indícios do crime de armazenamento de arquivos com conteúdo pornográfico infantojuvenil por um usuário da internet residente em Porto Velho, Rondônia.

As informações recebidas pela Polícia Federal de Rondônia foram tratadas com a máxima prioridade. Utilizando técnicas especiais de investigação de polícia judiciária, foi possível identificar o responsável pela conduta criminosa.

O Mandado de Busca e Apreensão foi expedido pela Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho e cumprido durante a manhã de hoje por policiais federais da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos (DELECIBER).

O investigado responderá pelo crime de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, conforme previsto no Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.