O Campeonato Estadual de MotoCross de 2024 também conta com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró. O parlamentar assegurou R$ 60 mil, junto ao Governo do Estado, para apoiar o evento.

A abertura será nos dias 27 e 28, na Pista do Bosque, em Cacoal. A entrada para prestigiar a largada será um quilo de alimento.

Segundo Cirone, a cidade de Cacoal já foi palco de grandes competições do motocross, inclusive campeonatos latino-americanos e pode voltar a sediar importantes eventos na modalidade. Cirone Deiró, que também é esportista, apoia todas as modalidades de esportes, tanto na cidade, quanto na área rural.

O deputado patrocina uniformes e bolas para campeonatos masculinos e femininos e assegura recursos para entidades que desenvolvem projetos esportivos que contemplam crianças e adolescentes. Atletas que participam de campeonatos nacionais também recebem apoio, por meio da viabilização de passagens.

O União Cacoalense, que representa Cacoal no futebol profissional, também conta com o apoio do deputado. “Além de ser uma opção de lazer para diferentes públicos, o esporte socializa e aproxima as pessoas”, afirma o deputado.