Em Vilhena, uma mulher enfrentou a ira de seu próprio marido ao recusar-se a ceder ao pedido de dinheiro para comprar “cachaça”. Em um ambiente que deveria ser de segurança e proteção, ela se tornou vítima de agressão física e ameaças por parte do homem que prometera amá-la e protegê-la.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19).

Ao chegar ao local, os policiais descobriram que o suspeito já havia fugido. A vítima relatou aos policiais que seu marido, A.R.M., de 46 anos, pediu dinheiro para comprar “cachaça”, e ela recusou. Diante da negativa, ele ficou enfurecido e a agrediu, além de ameaçá-la com uma faca de serra.

Nesse momento, o filho da vítima, que é enteado do suspeito, chegou, e o padrasto saiu de casa. No entanto, logo após a viatura sair do local, o suspeito retornou. A viatura havia partido para tentar localizá-lo, mas ao retornar, os policiais o flagraram no portão da residência.

Durante a revista pessoal, encontraram com ele a faca que ele havia usado para ameaçar a esposa, além de um corote de pinga.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.

Este incidente revela não apenas a persistência da violência doméstica em muitas comunidades, mas também destaca a problemática do abuso de substâncias e seu impacto devastador nas relações familiares.

É crucial que a sociedade se una para condenar tais comportamentos e oferecer apoio àqueles que sofrem em silêncio, garantindo que nenhum pedido por “cachaça” ou qualquer outra demanda justifique a violência e o medo dentro de casa.