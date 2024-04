Na última sexta-feira (26), líderes e representantes do Sebrae de todo o país reuniram-se em São Paulo para discutir estratégias e políticas voltadas para a otimização de recursos do Sistema Sebrae.

O encontro, promovido pelo Conselho Deliberativo Nacional (CDN) da entidade, destacou a importância da integridade nas práticas administrativas, visando maximizar o impacto das ações do Sebrae em todo o território nacional.

O Presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae de Rondônia, Darci Cerutti, atendendo convite do Presidente do CDN, José Zeferino Pedrozo, contribuiu ativamente com sua experiência e expertise para os debates em pauta. Cerutti, juntamente com outros líderes estaduais do Sebrae, compartilhou insights valiosos sobre as necessidades e desafios específicos enfrentados pelas unidades regionais, bem como propostas para superá-los de maneira eficiente e transparente.

Um dos temas centrais da reunião foi a implementação de políticas de integridade, uma iniciativa que visa garantir que os recursos do Sebrae sejam utilizados de maneira ética, responsável e eficaz. Em um cenário onde a transparência e a governança são fundamentais para a credibilidade e o sucesso das organizações, a discussão sobre integridade ganha ainda mais relevância. Eleições municipais, debates acerca do regimento interno do CDN e demais assuntos relacionados à competência dos dirigentes, também foram pautas em destaque durante o encontro.

“A integridade é um valor essencial para o Sebrae, pois estamos comprometidos em promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social em todas as regiões do país”, ressaltou Darci Cerutti. “Ao fortalecer nossas políticas de integridade, garantimos que nossas ações estejam alinhadas com os mais altos padrões de ética e transparência, contribuindo assim para o crescimento econômico e a geração de empregos em nossas comunidades.”

Além da integridade, outros assuntos de relevância foram abordados durante o encontro, incluindo estratégias de captação de recursos, parcerias estratégicas e ações para impulsionar o empreendedorismo e a inovação em âmbito nacional.

O evento proporcionou uma oportunidade única para líderes do Sebrae de todo o país trocarem experiências, compartilharem boas práticas e alinharem esforços em prol do fortalecimento da instituição e do desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

À medida que o Colégio de Presidentes de Conselhos Deliberativos Estaduais do Sebrae encerra mais uma produtiva reunião, fica evidente o compromisso coletivo em buscar soluções criativas e eficazes para os desafios que permeiam o cenário empreendedor brasileiro.