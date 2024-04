O ex-deputado federal Natan Donadon, presidente estadual do AGIR36 em Rondônia, destacou o apoio do seu partido político ao prefeito Adailton Fúria, pré-candidato a reeleição no município de Cacoal.

No início de abril, Natan participou do lançamento da pré-candidatura de Furia reunindo inúmeras lideranças políticas em Cacoal. “Furia conseguiu implantar uma nova dinâmica administrativa à frente da prefeitura de Cacoal, o que resultou em inúmeros benefícios para esse município. Nesse sentido, e após reunião eanálise dos filiados e simpatizantes, o AGIR36 decidiu por manter essa aliança política nas eleições municipais deste ano”, frisou.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR EM CANDEIAS

O presidente rondoniense do AGUR 36 publicou edital convocando membros e filiados do partido a comparecerem, em 04 de maio, no centro de eventos Espaço Beira-Rio, em candeias do Jamari.

Serão discutidas propostas de coligação, escolha de candidatos a prefeito e vice-prefeito, limites de gastos e outros assuntos de interesse do partido.

Para Natan Donadon, “nesta convenção, o Agir certamente fará uma ótima escolha. E é muito importante que os membros, filiados e interessados participem deste momento”.