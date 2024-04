Renato Gaúcho usou a entrevista coletiva para fazer longo desabafo e explicar sua decisão de abandonar a partida contra o Bahia antes do apito final.

De acordo com o técnico do Grêmio, a decisão de ir direto para o vestiário foi para blindar seus jogadores de uma nova expulsão por conta da atitude do chefe de arbitragem, que se direcionou para a beira do campo.

“Eu tirei o time para não ser expulso e para que ninguém mais fosse expulso. O Sr. Jailson de Freitas Macedo é o diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol e estava onde não poderia estar, ao lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, ele disse que viu o Diego (Costa) falando uma coisa”, disse.

“Ele estava em um local que não poderia estar e o Diego não falou nada. Aí você quer que eu deixe os jogadores para serem expulsos? Aí não dá. A gente tem que parar e pensar até onde a CBF, até onde o Seneme quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que a gente tem que dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele?”, completou.

Em seu desabafo, Renato ainda foi além, fazendo discurso contra o sistema e cobrando mudanças no Campeonato Brasileiro. O comandante falou até mesmo em utilizar apenas as categorias de base no torneio,

“Aí eu pergunto, vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Eu estou aqui por respeito a vocês. Se o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e aí botar os moleques. Já vimos o que aconteceu contra o Vasco e em outros jogos”, apontou.

“A gente trabalha a semana toda, vive dentro de avião, dentro de hotel, procuro dar o maior valor ao Campeonato Brasileiro e os dois jogos que fizemos fora de casa vocês viram o que aconteceu. O Sr. Jailson Macedo vai fazer nosso jogo contra o Operário. Aí sim ele vai poder estar onde vai estar. Chega uma hora que cansa”, seguiu.

“A gente quer levar a sério, dar moral para o Campeonato Brasileiro, dar moral para a arbitragem… é isso. Tirei o time todo dali, faria tudo de novo, tomei um cartão amarelo não sei porque, porque fui reclamar com o quarto árbitro. Aí vem o presidente da arbitragem da federação baiana e manda expulsar um jogador nosso. Aí é demais. O sistema é f***”, acrescentou.

Por fim, o treinador gremista chegou até mesmo a falar em pedir demissão por estar cansado de vivenciar determinados problemas se repetindo no futebol brasileiro.

“O Grêmio é grande, o Grêmio tem uma torcida muito grande, e a gente leva a sério, trabalha todo dia para realizar nosso trabalho. Mas não deixam. Essa de hoje é o cúmulo do cúmulo. Não tem explicação, não sei quem da CBF poderia explicar, o Seneme poderia explicar. Tem que perguntar para esses caras”, afirmou.

“É nadar contra a maré. É triste para o futebol brasileiro. Para você ver como é bagunçado. Um cara está do lado do quarto árbitro, onde não poderia estar, e ainda expulsa um jogador meu. Sinceramente, minha vontade é pedir demissão, tirar férias e ir para a praia”, finalizou.

Aos 46 minutos do segundo tempo, Diego Costa, já substituído, foi expulso após discussão com o quarto árbitro na beira do campo.

Renato, então, se revoltou com a decisão de Bráulio da Silva Machado e iniciou o movimento para retirar todos os seus jogadores e membros da comissão técnica que estavam no banco de reservas e ir ao vestiário.

Em determinado momento, o treinador chegou a apontar para o campo e fazer o sinal de ‘acabou’ com as mãos.