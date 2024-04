Após dez rodadas, chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Rondoniense. Todos os jogos da última rodada foram realizados no interior do estado.

No Portal da Amazônia, o Vilhena recebeu o líder Porto Velho e venceu de virada. Após Alifi abrir o placar para a Locomotiva, Kemerson e Erivan marcaram para o time da casa, garantindo a vitória por 2 a 1 e a classificação do VEC para a segunda fase do Rondoniense.

No Aglair Tonelli, a União Cacoalense recebeu o Sport Genus e também assegurou sua vaga na fase final do campeonato. O primeiro gol da Cacoalense foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo por Vitinho, e numa cobrança de falta, Pecel mandou com categoria no ângulo direito do goleiro Dida, que nem foi na bola. Com o golaço, a União Cacoalense venceu por 2 a 0 e segue firme em busca do tricampeonato.

No Biancão, o Ji-Paraná também precisava vencer para avançar na competição. No entanto, para a decepção dos torcedores do Galo da BR, o placar da partida diante do Barcelona não saiu do zero a zero, resultado que deixou o maior campeão de Rondônia fora da fase final. Um detalhe importante é que em 9 das 10 rodadas, o Jipa ficou entre os quatro melhores colocados, sendo eliminado da disputa pelo título somente na última rodada, ao cair para o quinto lugar.

>>>Veja a classificação final

1 – Porto Velho – 22 pontos/ 7 vitórias

2 – Barcelona – 16 pontos/ 4 vitórias

3 – União Cacoalense 13 pontos/ 3 vitóras

4 – Vilhena 13 pontos/ 3 vitórias

5 – Ji-Paraná 11 pontos/ 3 vitórias

6 – Sport Genus 6 pontos/ 1 vitória

Semi Finais

Vilhena x Porto Velho – Portal daAmazônia

União Cacoalense x Bacelona – Aglair Tonelli