Um adolescente identificado como Kauan Cordeiro Pachu, de 17 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira, 29, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava caminhando pela rua 816, quando, quase na esquina com a Rua 823, no bairro Alto Alegre, foi surpreendida por um homem aparentando ser menor de idade, que sacou uma arma e começou a disparar. O adolescente caiu e morreu no local.

Após o ataque, o autor fugiu correndo e montou na garupa de uma moto que estava próxima, aguardando por ele.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para permitir os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão para ser removido.