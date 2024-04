Atletas do Cone Sul foram convocados para representar o estado de Rondônia (RO) numa competição nacional. Trata-se da Taça Brasil de Futsal sub-16, que ocorrerá de 27 de julho a 03 de agosto no município de Paranaguá, no estado do Paraná (PR).

O grupo irá representar a Associação Atlética de Colorado do Oeste e todo Rondônia.

Ao Extra de Rondônia, o desportista Erick Queiroz, que faz parte da Comissão Técnica, enumerou os atletas convocados. De Colorado: Rian, Ruan, Pedro e Caron; De Chupinguaia: João Miguel, Afonso e Paulo Ricardo; De Vilhena: Henrique, Vitinho, Erik, Evanildo, Junior, Wevergton e Marcos; De Corumbiara: Welliton.

Além de Erick, a Comissão Técnica também é formada por Wender Pitica, Nill e Welton.

Há duas semanas, Comissão e atletas estiveram no município de Chupinguaia, momento que foram recepcionados pela prefeita Sheila Mosso, que garantiu apoio ao grupo.

Erick também agradeceu o apoio do vereador Wender, de Colorado do Oeste.