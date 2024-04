O presidente da Casa de Leis, Samir Ali (MDB), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 29.

Ele discorreu sobre vários assuntos, inicialmente, fazendo uma análise das atividades no parlamento, confirmar pré-candidatura à Câmara de Vereadores e comentar os motivos de discordar, no quesito servidor público, com o prefeito Flori Cordeiro.

Samir quis opinar a fundo a respeito do “sumiço” do seu colega de parlamento Dhonatan Pagani, e disse apenas que “cabe a ele (Pagani) esclarecer isso à sociedade”.

>> Leia, abaixo, a entrevista na íntegra:

EXTRA: Os primeiros quatro meses de 20224 já se foram. Qual é a situação atual da Câmara de Vilhena.

SAMIR: O ambiente melhorou muito. Nós temos conseguido dar andamento nos trabalhos. Temos votado todos os projetos, aqueles que beneficiam a sociedade. Tudo aquilo que é necessário para que o Executivo consiga dar andamento nas suas ações, nós estamos resolvendo. Então, acho que a Câmara tem cumprido o seu papel. Além disso, também com fiscalização, que também é algo essencial no papel do parlamentar.

EXTRA: Tudo que o prefeito pede é aprovado no Legislativo?

SAMIR: A maioria nós temos aprovado. Todos os projetos que, como eu falei, a gente faz uma análise, e, na sua grande maioria, são aprovados, inclusive projetos de urgência, que às vezes necessitam de urgência para que o prefeito possa dar continuidade no trabalho. Então, acho que, como eu falei, a Câmara tem cumprido sua missão, tem dado andamento nos processos legislativos. Não temos nenhum projeto hoje parado no município. Todos os projetos estão dentro dos prazos constitucionais que o nosso regimento permite. Então, a ideia é focar principalmente na sociedade, para que consiga receber os benefícios necessários, consiga ter acesso ao serviço público, e é isso que nós estamos buscando fazer.

EXTRA: Existe uma discordância de ideias entre você e o prefeito Flori Cordeiro a respeito dos servidores municipais. Como está essa situação?

SAMIR: Nós temos discordância de ideias. Eu entendo que a classe de servidores é a grande responsável pela qualidade do nosso serviço público. E Vilhena tem bons servidores, pessoas que trabalham da maneira correta, que se dedicam, que têm uma vida dedicada ao serviço público. Então, eu acredito na valorização dos servidores, investimento, melhoria salarial, capacitação, condições de trabalho. Eu acho que essas junções precisam estar caminhando junto e, aí sim, fazer essa cobrança que eu tenho certeza que eles vão dar conta do recado e vão conseguir trabalhar para cada vez mais melhorar a qualidade do serviço público, porque eles que têm um contato direto com a sociedade. Então, acho que precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. E a gente sempre buscou fazer isso, não vai ser agora que será diferente.

EXTRA: O senhor disse que existe união na Câmara de Vereadores. Porque o vereador Dhonatan Pagani renunciou à presidência da Comissão de Justiça e Redação, uma das mais importantes do parlamento?

SAMIR: Na verdade, Pagani pediu a substituição dele da Comissão, justificando questão pessoal. Ainda não sentei para conversar com o vereador, não sei o motivo. Não vi ele ainda. Acredito que cabe a ele essa explicação e que possa informar a sociedade, porque nós somos representantes das pessoas, somos pessoas públicas e temos deveres. E a sociedade cobra isso. Então, cabe a ele fazer essa explicação à sociedade, o porquê das faltas, o porquê da substituição de uma comissão que, por sinal, ele era presidente da comissão mais importante da Câmara de Vereadores. Penso que esse papel de explicações à sociedade cabe a ele. Eu cumpro as questões regimentais como presidente da Casa e tenho feito isso de maneira a seguir e respeitar o nosso regimento interno.

EXTRA: O senhor é pré-candidato a prefeito ou a vereador nas eleições deste ano em Vilhena?

SAMIR: Por enquanto, sou pré-candidato a vereador. O único cargo que eu vou disputar, se for disputar, vai ser de vereador. Não tenho nenhuma intenção nem de ser prefeito, nem de ser vice-prefeito. Nós vamos buscar mesmo, se caso aprovado em convenções, a reeleição de vereador. Agora cabe à população fazer essa análise se fui ou não um bom representante da sociedade.

EXTRA: Nesta quarta-feira, se comemora o Dia dos Trabalhadores. Qual seria sua mensagem?

SAMIR: Quero parabenizar todos os trabalhadores da nossa cidade. Dizer que é graças à força do trabalho de vocês que Vilhena é uma cidade promissora, uma cidade que tem um potencial gigantesco, uma cidade que está em desenvolvimento acelerado. Cabe à classe política conseguir acompanhar o setor privado de Vilhena que tem se destacado a nível de Estado. Nós temos grandes empreendimentos aqui acontecendo na cidade e a gente fica muito contente porque é uma cidade que realmente tem um potencial gigantesco de crescimento, o que faz de Vilhena a melhor cidade do Estado de Rondônia.