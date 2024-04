MDB demonstra força, lança Agna Souza como pré-candidata a prefeita de Ariquemes e prega unidade e desenvolvimento Em um discurso marcado pela emoção e indignação, Agna Souza disse que Ariquemes pode mais e que a sua administração será pautada no desenvolvimento de pessoas (saúde, educação e segurança) e no desenvolvimento econômico.

Aconteceu na noite de sábado, 27, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, o evento de lançamento das pré-candidaturas majoritária e proporcional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB para a disputa das eleições municipais de Ariquemes. Estiveram presentes ao evento o deputado estadual Ismael Crispin, além de caravanas vindas de Buritis, Cacaulândia, Rio Crespo, Porto Velho e Itapuã do Oeste.

O senador Confúcio Moura e o deputado federal e presidente estadual do partido, Lúcio Mosquini, participaram por videoconferência. Ismael Crispin fez um discurso em que celebrou a coragem das mulheres em participar da política. “Não é possível ignorar a polarização ideológica existente no Brasil. Mas isso não é o ponto central nas eleições deste ano. O importante são os problemas existentes em Ariquemes, que não são ideológicos. Os problemas daqui são reais e exigem soluções concretas. E o MDB está em condições de oferecer estas soluções. E vamos oferecer!”, afirmou Crispin.

Ao fazer uso da palavra, o pré-candidato a prefeito de Caucalândia pelo MDB, João Caetano, cumprimentou Agna Souza e disse que eleição ganha quem disputa. “Ninguém ganha eleição na largada, nas pesquisas iniciais. Vamos à luta, cada um com os seus meios, amigos, famílias. É assim que funciona!”, resumiu Caetano. Na sua mensagem gravada em vídeo, o deputado Lúcio Mosquini, enfatizou as qualidades de Agna Souza e disse que Ariquemes terá uma mulher preparada para administrá-la nos próximos quatro anos.

“Quero manifestar meu apoio integral à nossa pré-candidata, dizer que a nossa estrutura partidária e política estará ao seu lado, e que o MDB tem um nome preparado para administrar Ariquemes. O MDB é o partido que mais pode fazer por Ariquemes, sem nenhuma dúvida!”, garantiu o deputado.

Na sua mensagem, Confúcio Moura conclamou a população de Ariquemes à uma insurgência administrativa, onde a inovação, o compromisso com a população e a competência sejam maiores do que interesses de grupos. “Ariquemes chegou em um estágio de desenvolvimento que a estagnação é um atraso. Não é mais aceitável que num período de quatro anos de governo não seja de avanços e conquistas. A insurgência se faz necessária, para que o progresso chegue a todos. O MDB tem o nome para isso. A professora Agna Souza conhece a realidade de Ariquemes e está preparada para ser uma grande prefeita.Confiem!”, afirmou o senador. Utilizando um “causo” mineiro, a pré-candidata Agna Souza iniciou o discurso trazendo reminiscência da sua chegada à Ariquemes.

“Não foi o acaso que me trouxe aqui. Conheço as dores da vida, as tristezas. E sei da importância de Ariquemes para Rondônia, como a capital do Vale do Jamari. A minha plataforma será baseada em duas bases. A primeira será investir em gente.Primeiro as pessoas e o atendimento ás suas necessidades principais de saúde, educação e segurança. Com pessoas preparadas, o desenvolvimento econômico é mais fácil. Logo, o desenvolvimento econômico está subordinado ao desenvolvimento das pessoas. E não o contrário. Formar gente passa pela educação. E educação é escola em tempo integral. Perdemos 21 crianças em 1.000. Estamos atrás de Vilhena, de Porto Velho, em mortalidade infantil. A insurgência que o senador Confúcio Moura pede não é a toa. É para por fim em tudo isso. É para desenvolvermos pessoas em primeiro lugar. Depois, os negócios crescem porque eles são feitos por pessoas. O MDB que se apresenta agora, para ganhar as eleições, vai investir nas pessoas.”, concluiu Agna Souza.