Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, Darci Cerutti, presidente do Sebrae em Rondônia, destacou a satisfação e honra em liderar a instituição vital para o desenvolvimento do estado.

Ele elogiou sua equipe como “aguerrida” e “batalhadora”, enfatizando a dedicação e comprometimento do time do Sebrae em Rondônia.

Durante seu mandato de um ano e quatro meses, diversas conquistas foram alcançadas, incluindo a inauguração da nova sede do Sebrae em Vilhena, um marco significativo para a instituição.

Recentemente, um evento bem-sucedido promovido em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACROVIL) contou com a participação de mais de cem expositores, demonstrando o sucesso e a relevância do Sebrae na região.

O presidente também anunciou planos de expansão, incluindo a ampliação da sede em Pimenta Bueno e novos projetos em Ji-Paraná, Rolim de Moura e Porto Velho. Essa visão estratégica visa fortalecer ainda mais o apoio aos pequenos negócios em todo o estado.

Darci afirma que o compromisso do Sebrae em Rondônia com a comunidade é notável, estando presente em todos os 52 municípios do estado. Essa presença abrangente é parte integrante dos esforços do Sebrae para promover o desenvolvimento econômico e social em cada região.

Ele ainda destacou com orgulho os sucessos alcançados no setor agrícola, com Rondônia recebendo reconhecimento nacional e internacional por seus produtos, incluindo café, cacau, queijo e peixe, especialmente o tambaqui da região de Ariquemes.

Além disso, programas como a Fertilização In Vitro (FIV), que promove a genética bovina para gado leiteiro, exemplificam o compromisso do Sebrae em Rondônia em oferecer soluções inovadoras e tecnológicas aos pequenos produtores.

Para o futuro, as metas do Sebrae incluem continuar fortalecendo o apoio aos pequenos negócios, expandindo programas educacionais como a Faculdade Sebrae, oferecendo cursos de gestão e empreendedorismo, além de reforçar parcerias estratégicas com entidades governamentais e setor privado.

Ele afirma que o compromisso do Sebrae em Rondônia em apoiar o desenvolvimento socioeconômico do estado é evidente, com uma abordagem inclusiva e colaborativa que visa alcançar resultados significativos para toda a comunidade.