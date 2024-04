O Campeonato Estadual de Motocross em Cacoal, que aconteceu nos dias 27 e 28 de abril, foi um verdadeiro sucesso, contando com o apoio do deputado estadual Cássio Gois (PSD).

A parceria entre Limero e Cacoal Motoclube proporcionou um evento de alto nível, que atraiu não só os amantes do motocross, mas também a comunidade local.

Adelmo Dias, diretor de provas da Limero, destacou a importância do apoio do deputado Cássio Gois: “agradeço ao deputado Cássio Gois por sua parceria e apoio, que foram fundamentais para o sucesso deste evento. Sua visão de futuro e comprometimento com o esporte e o turismo de nossa região são dignos de reconhecimentos, obrigado por acreditar”.

Com entrada gratuita ou mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, o Campeonato Estadual de Motocross em Cacoal proporcionou momentos de muita adrenalina e emoção para o público presente. Os pilotos, talentosos e determinados, deram um show de habilidade e técnica, garantindo disputas acirradas em todas as categorias.

O sucesso do evento reforça a importância do apoio e incentivo ao esporte em todas as suas modalidades. Eventos como esse, segundo o parlamentar, não só promovem a cultura e o turismo local, como também estimulam a prática esportiva e o espírito de competição saudável entre os participantes. Além disso, segundo a organização do evento, foram arrecadados 415 kg de alimentos que serão destinados à Associação Vida, de Cacoal.

A parceria entre Limero, Cacoal Motoclube e o apoio do deputado Cássio Gois foram fundamentais para a realização deste evento e demonstram o potencial da região em sediar grandes competições esportivas.

Os resultado geral ficou assim: 1° lugar, Diego Henning, de Porto Velho; 2° lugar, Romário Rosa, de Juara (MT); 3° lugar, Vitor Mota, de Burits; 4° lugar, Luís Azevedo, de Cacoal; 5° lugar, Marcelo Sá, de Santa Luzia D’Oeste; 6° lugar, Romário Avelino, Santa Luzia D’Oeste; 7° lugar, Jhonny, Nova Califórnia; 8° lugar, Enzo Dotto, Cacoal; 9° lugar, Hiago Godoy, Jaru; 10° lugar, Ruan Braian, Ariquemes; 11° lugar, Caio Átila, Ariquemes; 12° lugar, Nailson França, Cerejeiras.