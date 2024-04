O Batalhão de Polícia Ambiental marcou presença no evento de lançamento oficial do “Movimento Maio Amarelo”, promovido pelo DETRAN, no Porto Velho Shopping, ocorrido na segunda-feira, 29.

O objetivo do movimento é conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

Durante o evento, o BPA montou um estande especial com diversas atividades e ações para os visitantes. Uma das principais iniciativas foi a distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas da Amazônia, proporcionando aos presentes a oportunidade de contribuir para a preservação do meio ambiente.

Além das mudas, foram distribuídos kits contendo camisetas e garrafas de água personalizadas, especialmente preparados para as crianças que participaram do evento. Essa ação teve como objetivo não apenas conscientizar sobre a importância da segurança no trânsito, mas também incentivar práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente desde cedo.

“É fundamental que a população esteja consciente dos cuidados necessários no trânsito, mas também queremos enfatizar a importância da preservação ambiental. Cada muda distribuída representa não apenas uma árvore, mas um compromisso com o futuro das nossas florestas e do nosso planeta”, citou o comandante do Batalhão de Polícia Ambiental.

O BPA reafirma o seu compromisso com a educação ambiental e a conscientização da sociedade, promovendo ações que buscam a harmonia entre o homem e a natureza.