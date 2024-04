As obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim seguem avançadas. No último relatório emitido pela Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS), da Organização das Nações Unidas (ONU), especializado em infraestrutura, que é responsável pela obra, a construção chegou aos 44%. A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) comemora mais esse marco.

“Estou ansiosa para a inauguração deste hospital, junto com nosso governador Marcos Rocha, também o secretário de saúde, e todos que fizeram a diferença para a obra acontecer. São muitas pessoas envolvidas e essa união vai fortalecer nosso sistema de saúde, e dar dignidade à nossa população”, disse a parlamentar.

A obra opera hoje com 54 profissionais, entre pedreiros, engenheiros, ajudantes , mestre de obra, eletricista, serralheiro, mecânico industrial, armador, fiscais e vigias patrimoniais. Desse total, 82% são de Guajará-Mirim, ou seja, há impacto positivo para a geração de renda local.

A obra está passando por instalação do sistema de gases medicinais, essencial para o atendimento a cirurgias e para pacientes que precisam de suporte de oxigênio. Além das áreas que estão sendo ampliadas, como a lavanderia, a enfermaria e o necrotério, estão recebendo alvenaria, chapisco, reboco, contrapiso e pintura.

As instalações hidrossanitárias de locais como a Ala sul, lavanderia, alojamento da pediatria, centro cirúrgico e obstétrico, com a colocação de encanamento de água fria e quente, válvula, registro e acessórios, também avançaram significativamente nas últimas semanas, com 60% de execução.