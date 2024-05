Meirele Soares dos Santos é a nova presidente do CTG de Vilhena, assumindo um papel histórico como a primeira mulher a liderar a instituição em seus 40 anos de existência.

Em uma entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, Meirele compartilhou sua jornada até essa posição de destaque e os desafios que enfrentou ao aceitar esse privilégio.

“Assumir a presidência do CTG foi uma decisão que veio com grande apreço da patronagem anterior”, explicou Meirele. “Inicialmente, hesitei em aceitar, mas desta vez vi como uma oportunidade única para contribuir com a comunidade e honrar a tradição do CTG”.

Meirele está à frente de uma diretoria que equilibra representação masculina e feminina, refletindo um novo capítulo na história da instituição. “Nossa diretoria é composta por mulheres e homens comprometidos com os valores e objetivos do CTG”, juntos, estamos unidos em nossa missão de preservar e promover nossa cultura gaúcha”. disse Meirele.

No último sábado, participou de seu primeiro compromisso oficial como presidente durante o baile do CTG. Ela descreveu a experiência como emocionante e gratificante, recebendo apoio caloroso dos presentes. “Foi um momento marcante para mim, sendo recebida com tanto carinho e apoio. Estou empolgada para liderar muitos eventos emocionantes ao longo do ano”.

Um dos eventos mais aguardados é o tradicional Costelão do Trabalhador, que acontecerá no dia 1º de maio. A presidente compartilhou detalhes sobre o evento, destacando que será uma celebração especial com música ao vivo, dança e, é claro, delicioso churrasco para toda a comunidade.

Além do Costelão, Meirele revelou uma agenda repleta de atividades para os próximos meses, incluindo um almoço especial para o Dia das Mães, um baile romântico para o Dia dos Namorados, com a presença do grupo Gaitasso, e comemorações para o Dia dos Pais e a Semana Farroupilha em setembro.

Com entusiasmo e determinação, Meirele está empenhada em fortalecer os laços comunitários e preservar as tradições gaúchas através de uma programação diversificada de eventos.