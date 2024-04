O prédio que receberá, em Vilhena, a terceira unidade de extensão do “Hospital de Amor” no estado de Rondônia, foi visitado na tarde desta segunda-feira, 29, pelo secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e pela deputada federal Silvia Cristina, para confirmar que as obras no local deverão ser finalizadas até a primeira quinzena de junho.

A Unidade de Prevenção de Câncer será administrada pela Fundação Pio XII, disponibilizando, através do Sistema Único de Saúde (SUS), exames de prevenção do câncer de mama, cólon, pele e boca para os munícipes.

O local da unidade é o prédio cedido pela Prefeitura, localizado na Av. Jô Sato, anexo ao Hospital Regional.

Segundo Wagner Borges, essa iniciativa representa um marco na saúde de Vilhena, pois evitará que os moradores tenham que se deslocar para outros municípios em busca desse tipo de atendimento. Além disso, está prevista uma ampliação dos tipos de exames oferecidos numa segunda etapa.

Para viabilizar a reforma, compra de mobiliário e equipamentos necessários para o funcionamento da unidade, a deputada destinou uma emenda no valor de R$ 4,5 milhões.