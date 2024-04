Na sexta-feira, 26 de abril, mais de 1 mil cooperados das cinco agências de Vilhena (RO) acompanharam os resultados de 2023 e as ações sociais da cooperativa na reunião da Pré-Assembleia, realizada no auditório da Escola e Faculdade Favoo.

Um dos pontos altos da noite foi o crescimento e a força das unidades de Vilhena, que têm garantido numerosos investimentos em ações e projetos sociais no município.

A apresentação foi conduzida por Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração; Vilmar Saúgo, diretor executivo; e Dante Hahn, diretor operacional. Estavam presentes os membros dos Conselhos Administrativos e Fiscal da cooperativa, delegados de Vilhena e de outras cidades, além de Gislaine Campagnin, diretora de Riscos; Renato Doretto, diretor regional em Rondônia e Amazonas; e Cláudio Tomazoni, diretor regional no Mato Grosso.

Somando as unidades, registrou-se um total de 21.197 cooperados, representando um aumento de 20% em relação a 2022; R$ 132.03 milhões de capital social, refletindo um crescimento de 33%; R$ 1,07 bilhão de depósitos, totalizando um acréscimo de 12%; e R$ 1,32 bilhão em carteira de crédito, um aumento de 22%. Esses índices contribuíram diretamente para os R$ 69,66 milhões em resultados.

A Sicoob Credisul também tem desempenhado um papel fundamental ao investir em iniciativas sociais em suas comunidades. Na reunião, Vilmar Saúgo ressaltou o papel da cooperativa como agente de transformação, atuando em áreas como saúde, educação, meio ambiente e segurança pública. “Temos sido acolhidos pela comunidade vilhenense, e os resultados positivos das cinco unidades comprovam isso. Aqui, a comunidade percebeu que o movimento de cooperar é melhor que competir”, destacou.

Um dos grandes destaques sociais é a obra do Hospital Cooperar, entregue em fevereiro deste ano. A delegada da Sicoob Credisul em Vilhena, Cezira Veit, enfatizou com alegria este grande feito. “Tenho muito orgulho de fazer parte dessa cooperativa. Os projetos apresentados são motivo de celebração para a população, como o Hospital Cooperar e a Favoo, que são essenciais para a cidade”.

Grandes Resultados e Distribuição das Sobras

De forma individual, as unidades também chamaram a atenção por apresentarem um desempenho positivo em 2023. A agência Sede registrou um crescimento de 31% em capital social, 25% em carteira de crédito, 15% em número de cooperados e 8% em depósitos totais.

A unidade do Park Shopping registrou um aumento de 56% em capital social, 22% no número de cooperados e 8% em depósitos totais. Enquanto a agência da Av. Paraná cresceu 44% em resultado, 43% em depósitos totais e 42% em capital social, 24% no número de cooperados e 16% de carteira de crédito.

A unidade da Av. Melvin Jones conquistou um aumento de 124% em resultado, 34% de capital social, 30% em depósitos totais e 13% no número de cooperados. Já a agência do Jardim América aumentou 85% em resultado, 36% de capital social, 28% de depósitos totais e 19% no número de cooperados.

Ivan Capra destacou a importância das Pré-Assembleias na transparência com os cooperados. “Estamos celebrando nossos 25 anos. O DNA do cooperativismo é o social, beneficiando e conectando as pessoas. As pré-assembleias são essenciais para manter um contato direto com o cooperado, focando no associado e na comunidade”.

A Pré-Assembleia foi oficialmente finalizada no sábado, 27 de abril, com um almoço que reuniu 3 mil pessoas no Parque de Exposições de Vilhena.