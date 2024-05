Morreu ao dar entrada no Hospital Regional o jovem baleado na tarde desta terça-feira, 30, enquanto transitava de bicicleta pela Rua 733, no bairro Bodanese, em Vilhena.

A vítima, identificada como Carlos Eduardo Nunes Gonçalves, de 17 anos, mais conhecido por “Japinha”, foi alvo de pelo menos três tiros enquanto trafegava pela via pública.

Os disparos o atingiram gravemente, e apesar dos esforços dos paramédicos e da equipe médica do hospital, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

A população está preocupada com mais esse episódio de violência que assola a cidade. As autoridades policiais já iniciaram as investigações para esclarecer as circunstâncias desse crime e identificar os responsáveis.