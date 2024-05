No último sábado, 27, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) foi calorosamente recebida por pequenos produtores rurais nos distritos de Boa Esperança e Nova Andradina, em Chupinguaia.

O motivo da expressiva manifestação de gratidão foi a intervenção da parlamentar junto à Energisa de Rondônia, solicitando celeridade na ligação de energia elétrica em pequenas propriedades rurais da região.

A reunião, que contou com a presença do vereador Idenei Dummer, representante do município de Chupinguaia, foi marcada por palavras de apreço à deputada Donadon, cuja atuação resultou na ligação de energia elétrica em mais de 40 famílias, trazendo um novo horizonte de oportunidades para essas comunidades. A comunidade fez um churrasco para agradecer a deputada Rosangela Donadon pelo empenho na execução do projeto junto a Energisa.

Rosangela Donadon, em seu discurso durante o encontro, expressou sua satisfação em poder contribuir para o progresso das famílias dos distritos de Boa Esperança e Nova Andradina, através da tão aguardada conexão à rede elétrica. Para Donadon, a eletrificação dessas propriedades é um passo crucial para o desenvolvimento local, especialmente considerando as atividades agrícolas e de produção leiteira que dependem diretamente da energia elétrica.

“Acredito que o homem do campo merece qualidade de vida e oportunidades para prosperar em seu ambiente natural. A energia elétrica não é apenas uma comodidade, mas sim um catalisador de desenvolvimento e bem-estar para essas comunidades”, enfatizou a deputada durante o encontro.

Ao reiterar seu compromisso com o progresso e o bem-estar da população rural, Rosangela Donadon assegurou seu contínuo apoio às demandas dessas comunidades, reafirmando seu comprometimento com a melhoria da qualidade de vida no campo.

A iniciativa da deputada em promover o acesso à energia elétrica em áreas rurais de Chupinguaia não apenas evidencia seu compromisso com o desenvolvimento regional, mas também destaca a importância de uma atuação política próxima e atenta às necessidades das comunidades mais rurais.